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Ракурс
Джейн Псакі. Фото: УНН

Передумали — Білий дім припинив називати вторгнення РФ в Україну «неминучим»

2 лют 2022, 21:24
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Вторгнення РФ до України більше не є неминучим, стверджують у Білому домі. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США відмовляться від таких сигналів.

За словами речниці, цей сигнал був ненавмисним. Про це вона заявила під час брифінгу.

Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення, — заявила Псакі.







До цього очільник Пентагону заявив про загрозу вторгнення Росії в Україну, що конфлікт не є неминучим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європі через загрозу російській агресії. Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті «найближчими днями».

Джерело: Ракурс


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