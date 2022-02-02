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Ракурс

Названі ранні симптоми «Омікрону»

2 лют 2022, 21:42
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Симптоми «Омікрону» назвали вчені — серед найпоширеніших ранніх ознак захворювання цим штамом називають типові застудні симптоми.

Про це з посиланням на дані, отримані лікарями з Великої Британії, США та Південної Африки, повідомляє Express.

Так, симптомами «Омікрону» є:

  • пирхота у горлі;
  • біль у попереку;
  • закладеність носа;
  • головний біль;
  • втома;
  • чхання;
  • нічна пітливість;
  • ломота в тілі.

Вказані вісім симптомів можуть виникнути в перші два дні після контакту людини з «Омікроном». В окремих випадках очікувати їх появи можна до 14 діб. Зазвичай перші симптоми зараження виявляються протягом перших трьох днів. У разі їх виявлення рекомендується самоізолюватися на десять днів і здати аналізи на наявність інфекції.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мутацію штаму коронавірусу «Омікрон» почали виявляти в країнах Європи та Азії. Зараз його найпоширеніша форма називається BA.1, але вчені спостерігають зростання кількості випадків, викликаних близьким родичем варіанта — BA.2.

Джерело: Express

Джерело: Ракурс


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