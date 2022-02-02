Названі ранні симптоми «Омікрону»https://racurs.ua/ua/n166547-nazvani-ranni-symptomy-omikronu.htmlРакурс
Симптоми «Омікрону» назвали вчені — серед найпоширеніших ранніх ознак захворювання цим штамом називають типові застудні симптоми.
Про це з посиланням на дані, отримані лікарями з Великої Британії, США та Південної Африки, повідомляє Express.
Так, симптомами «Омікрону» є:
- пирхота у горлі;
- біль у попереку;
- закладеність носа;
- головний біль;
- втома;
- чхання;
- нічна пітливість;
- ломота в тілі.
Вказані вісім симптомів можуть виникнути в перші два дні після контакту людини з «Омікроном». В окремих випадках очікувати їх появи можна до 14 діб. Зазвичай перші симптоми зараження виявляються протягом перших трьох днів. У разі їх виявлення рекомендується самоізолюватися на десять днів і здати аналізи на наявність інфекції.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мутацію штаму коронавірусу «Омікрон» почали виявляти в країнах Європи та Азії. Зараз його найпоширеніша форма називається BA.1, але вчені спостерігають зростання кількості випадків, викликаних близьким родичем варіанта — BA.2.
Джерело: Express