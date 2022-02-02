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Войска РФ. Фото: BuzzFeed

РФ расширила полигоны у границ Украины — фото со спутника

2 фев 2022, 22:32
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Агрессия России у границ Украины продолжает вызывать панику. Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки российских войск у границ Украины.

Они сняли технику, военные палатки и укрытия в Беларуси, где начинаются военные учения. Об этом сообщает BuzzFeed.

Войска РФ. Фото: BuzzFeedВ Беларуси около Иосифовичей заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут доставать оттуда в Киев, Львов, Ригу, Вильнюс и Варшаву. В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

Войска РФ. Фото: BuzzFeedНа полигоне «Обуз-Лесновский» (Беларусь) заметили палатки. В российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия. На полигоне «Погоново» (Воронежская область) развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия. В Крыму палатки и бронетехника в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.

Войска РФ. Фото: BuzzFeedСпутники зафиксировали увеличение войск и расширение полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 километров от границы с Украиной.







Войска РФ. Фото: BuzzFeed

Войска РФ. Фото: BuzzFeedНапомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может не состояться — отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после обучения в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированный Крым. В плановых «обучениях» приняли участие 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

Источник: Ракурс


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