Войска РФ. Фото: BuzzFeed

https://racurs.ua/n166549-rf-rasshirila-poligony-u-granic-ukrainy-foto-so-sputnika.html

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Агрессия России у границ Украины продолжает вызывать панику. Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки российских войск у границ Украины.

Они сняли технику, военные палатки и укрытия в Беларуси, где начинаются военные учения. Об этом сообщает BuzzFeed.

В Беларуси около Иосифовичей заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут доставать оттуда в Киев, Львов, Ригу, Вильнюс и Варшаву. В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.

На полигоне «Обуз-Лесновский» (Беларусь) заметили палатки. В российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия. На полигоне «Погоново» (Воронежская область) развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия. В Крыму палатки и бронетехника в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.

Спутники зафиксировали увеличение войск и расширение полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 километров от границы с Украиной.

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может не состояться — отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после обучения в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированный Крым. В плановых «обучениях» приняли участие 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.