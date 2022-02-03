Россия фабрикует повод для вторжения в Украину. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n166590-rossiya-fabrikuet-povod-dlya-vtorjeniya-v-ukrainu-washington-post.html

Ракурс

Российская Федерация фабрикует повод для полномасштабного вторжения в Украину.

Разведка США раскрыла планы россиян сфабриковать повод для новой агрессии против Украины. Такой план уже одобрили на самом высоком уровне в Москве. В Кремле работают над созданием фейкового видео «нападения Вооруженных сил Украины» на территорию России или на русскоязычное население Донбасса. Для записи ролика планируют привлечь актеров, которые изображали бы тела «убитых» и «скорбных». Об этом сообщают New York Times и Washington Post со ссылкой на источники.

Неназванные чиновники из Вашингтона заявили, что РФ планировала использовать видео, чтобы обвинить Киев в «геноциде» русскоязычного населения. В Москве должны были «возмутиться» фейковыми кадрами с убитыми и оправдать нападение на Украину. Люди, знакомые с планом, сообщили, что он разработан российскими спецслужбами и находится на стадии подготовки.

Агентство национальной безопасности США подтвердило информацию о планах России сфабриковать повод для вторжения в Украину. Как сообщила журналиста Кайли Этвуд в Twitter, информацию о коварных планах Кремля ей подтвердил заместитель советника по национальной безопасности в администрации Белого дома Джонатан Файнер. Чиновник отметил, что «чрезвычайно тщательно продуманный» заговор планируют использовать как повод для полномасштабной войны.

Напомним, в феврале президент США Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил Соединенных Штатов в Восточной Европе из-за угрозы вторжения России. Ожидается, что в скором времени Пентагон объявит, что войска будут развернуты «в ближайшие дни».

Источники: New York Times, Washington Post