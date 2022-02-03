Мы предупреждали Путина – Байден и Столтенберг о перебазировании войск НАТО

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Войска США перебросят в Европу из-за угрозы российской агрессии. Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал об этом президента РФ Владимира Путина.

Байден объяснил свое решение по войскам, сказав, что оно полностью соответствует тому, о чем он с самого начала говорил Путину, — сообщает телеканал CNN.

Согласно статье 5 устава НАТО, члены Альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу. Байден отметил, что «исполнение статьи 5 устава НАТО — это священный долг».

Решение США перебросить дополнительные военные силы в Европу прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Переброска войск носит оборонительный и пропорциональный характер, и направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников по Альянсу, — заявил он.













Напомним, Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе из-за угрозы российской агрессии. США привели 8 тыс. 500 военнослужащих в повышенную боевую готовность. Около 2 тыс. отправятся в Польшу, еще несколько тысяч — в Румынию.

Источник:CNN