Ми попереджали Путіна – Байден і Столтенберг про перебазування військ НАТО

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Війська США перекинуть до Європи через загрозу російської агресії. Президент США Джо Байден заявив, що попереджав про це президента РФ Володимира Путіна.

Байден пояснив своє рішення щодо військ, сказавши, що воно повністю відповідає тому, про що він із самого початку говорив Путіну, — повідомляє телеканал CNN.

Згідно зі статтею 5 статуту НАТО, члени Альянсу погоджуються з тим, що збройний напад на одну або кілька з них у Європі чи Північній Америці розглядатиметься як напад на них загалом.

У такій ситуації країни НАТО повинні бути готові використовувати будь-які заходи захисту партнера, зокрема застосувати силу. Байден зазначив, що «виконання статті 5 статуту НАТО — це священний обов’язок».

Рішення США перекинути додаткові військові сили до Європи прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Направлення військ має оборонний і пропорційний характер, це чіткий сигнал, що НАТО зробить все необхідне для захисту та оборони всіх союзників по Альянсу, — заявив він.













Нагадаємо, Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил США в східній Європі через загрозу російської агресії. США привели 8 тис. 500 військовослужбовців у підвищену бойову готовність. Близько 2 тис. відправлять до Польщі, ще кілька тисяч — до Румунії.

Джерело: CNN