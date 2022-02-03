Заходимо на сайт і дивимося структуру власності - Мін'юст про перевірку олігархів

https://racurs.ua/ua/n166553-zahodymo-na-sayt-i-dyvymosya-strukturu-vlasnosti-min-ust-pro-perevirku-oligarhiv.html

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Наприкінці травня Рада нацбезпеки і оборони України зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами.

До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:

наявність значних активів;

монополія на окремому ринку товарів;

участь у політичному житті;

контроль медіа.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, у який спосіб його відомство перевірятиме, чи відповідає той чи інший громадянин критеріям, визначеним у так званому законі про олігархів.

Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах, — цитує Малюську сайт Мін’юсту.

Щодо критерію «власність медіа», то кілька тисяч суб'єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності — хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами.

Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа, — розповів міністр.

Структуру власності будь-якої компанії можна так само легко перевірити через Єдиний державний реєстр. Мін’юст зазиратиме й у декларації нардепів: який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. У деклараціях повинні відображатися й компанії, якими вони володіють, там можна подивитися обороти цих компаній, активи.

Малюська констатує, що перевірити і зібрати інформацію пр те, чи відповідає громадянин критеріям олігарха, може зробити будь-яка зацікавлена особа.

Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше трьох місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів — не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом, — нагадав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів. Зокрема, вони не зможуть:

фінансувати партії;

брати участь у приватизації;













будуть зобов’язані подавати електронну декларацію.

Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти з олігархами.