Заходим на сайт и смотрим структуру собственности — Минюст о проверке олигархов

https://racurs.ua/n166553-zahodim-na-sayt-i-smotrim-strukturu-sobstvennosti-minust-o-proverke-oligarhov.html

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В конце мая Совет нацбезопасности и обороны Украины сможет обнародовать первые решения о признании лиц олигархами.

В соответствующий реестр будут попадать граждане с такими признаками:

наличие значимых активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни;

контроль медиа.

Министр юстиции Денис Малюска рассказал, как его ведомство будет проверять, соответствует ли тот или иной гражданин критериям, определенным в так называемом законе об олигархах.

Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь, это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях, — цитирует Малюську сайт Минюста.

Что касается критерия «собственность медиа», то несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего, речь идет о телеканалах, обязаны и публично раскрывают структуру собственности — кто их владельцы и конечные бенефициары.

Заходим на соответствующий вебсайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально находится в структуре собственности медиа, — рассказал министр.

Структуру собственности любой компании можно также легко проверить через Единый государственный реестр. Минюст будет заглядывать и в декларации нардепов: какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. В декларациях должны отражаться и компании, которыми они владеют, там можно посмотреть обороты этих компаний, активы.

Малюска констатирует, что проверить и собрать информацию о том, отвечает ли гражданин критериям олигарха, может сделать любое заинтересованное лицо.

В настоящее время у тех, кто имеет все признаки олигарха, есть еще чуть больше трех месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах — не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом, — напомнил министр.













Напомним, президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон. Документ устанавливает ряд правил для попавших в реестр олигархов. В частности, они не смогут:

финансировать партии;

участвовать в приватизации;

будут обязаны представлять электронную декларацию.

Все чиновники должны будут обязательно подавать право на контакты с олигархами.