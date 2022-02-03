«Красная» зона расширится — в Минздраве назвали регионыhttps://racurs.ua/n166552-krasnaya-zona-rasshiritsya-v-minzdrave-nazvali-regiony.htmlРакурс
Карантин в Украине могут усилить еще в девяти областях, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас только две области находятся на красном уровне эпидопасности, еще девять областей в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС, — отметил глава Минздрава.
Речь идет о таких регионах, которые могут попасть в «красную» зону:
- Львовская область,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Хмельницкая область.
Министр добавил, что при этом будет учитываться загруженность коек как для взрослых, так и для детей, поскольку увеличивается заболеваемость COVID-19 среди детей по сравнению с осенней волной.
Напомним, коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.
В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев.