Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

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Карантин в Украине могут усилить еще в девяти областях, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас только две области находятся на красном уровне эпидопасности, еще девять областей в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС, — отметил глава Минздрава.

Речь идет о таких регионах, которые могут попасть в «красную» зону:

Львовская область,

Винницкая область,

Волынская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Сумская область,

Хмельницкая область.

Министр добавил, что при этом будет учитываться загруженность коек как для взрослых, так и для детей, поскольку увеличивается заболеваемость COVID-19 среди детей по сравнению с осенней волной.

Напомним, коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев.