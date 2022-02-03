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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: Слово и дело

«Красная» зона расширится — в Минздраве назвали регионы

3 фев 2022, 09:03
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Карантин в Украине могут усилить еще в девяти областях, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас только две области находятся на красном уровне эпидопасности, еще девять областей в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС, — отметил глава Минздрава.

Речь идет о таких регионах, которые могут попасть в «красную» зону:

  • Львовская область,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Донецкая область,
  • Житомирская область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Хмельницкая область.

Министр добавил, что при этом будет учитываться загруженность коек как для взрослых, так и для детей, поскольку увеличивается заболеваемость COVID-19 среди детей по сравнению с осенней волной.







Напомним, коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев.

Источник: Ракурс


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