«Червона» зона розшириться — в МОЗ назвали регіониhttps://racurs.ua/ua/n166552-chervona-zona-rozshyrytsya-v-moz-nazvaly-regiony.htmlРакурс
Карантин в Україні можуть посилити ще в дев’ятьох областях, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Зараз лише дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, ще дев’ять областей найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, — зазначив очільник МОЗ.
Йдеться про такі регіони, які можуть потрапити в «червону» зону:
- Львівська область,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Одеська область,
- Сумська область,
- Хмельницька область.
Міністр додав, що при цьому буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на COVID-19 серед дітей у порівнянні з осінньою хвилею.
Нагадаємо, коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили хворобу, серед них 4 тис. 446 дітей, 1 тис. 35 медпрацівників.
У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 тис. 380 українців.