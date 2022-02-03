Карантин в Україні. Фото: Слово і діло

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Карантин в Україні можуть посилити ще в дев’ятьох областях, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз лише дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, ще дев’ять областей найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, — зазначив очільник МОЗ.

Йдеться про такі регіони, які можуть потрапити в «червону» зону:

Львівська область,

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Одеська область,

Сумська область,

Хмельницька область.

Міністр додав, що при цьому буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на COVID-19 серед дітей у порівнянні з осінньою хвилею.

Нагадаємо, коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили хворобу, серед них 4 тис. 446 дітей, 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 тис. 380 українців.