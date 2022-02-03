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Ракурс
Карантин в Україні. Фото: Слово і діло

«Червона» зона розшириться — в МОЗ назвали регіони

3 лют 2022, 09:03
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Карантин в Україні можуть посилити ще в дев’ятьох областях, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зараз лише дві області перебувають на червоному рівні епіднебезпеки, ще дев’ять областей найближчим часом будуть розглянуті на комісії ТЕБ та НС, — зазначив очільник МОЗ.

Йдеться про такі регіони, які можуть потрапити в «червону» зону:

  • Львівська область,
  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область,
  • Сумська область,
  • Хмельницька область.

Міністр додав, що при цьому буде враховуватися завантаженість ліжок як для дорослих, так і для дітей, оскільки збільшується захворюваність на COVID-19 серед дітей у порівнянні з осінньою хвилею.







Нагадаємо, коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили хворобу, серед них 4 тис. 446 дітей, 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 тис. 380 українців.

Джерело: Ракурс


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