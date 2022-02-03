Коронавірус в Україні досягнув нового максимуму з початку пандемії

https://racurs.ua/ua/n166551-koronavirus-v-ukrayini-dosyagnuv-novogo-maksymumu-z-pochatku-pandemiyi.html

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Коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили коронавірус, серед них 4 тис. 446 дітей та 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 380 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 73 тис. 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 тис. 595 людей, другу дозу — 27 тис. 938.

Додатковою дозою вакциновано 836 людей, бустерною дозою — 20 тис. 826 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 396 тис. 725 людей.

За весь час пандемії в Україні: