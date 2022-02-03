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Ракурс
Коронавірус в Україні досягнув нового максимуму з початку пандемії

Коронавірус в Україні досягнув нового максимуму з початку пандемії

3 лют 2022, 08:29
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Коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили коронавірус, серед них 4 тис. 446 дітей та 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 380 українців. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Також за минулу добу 73 тис. 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 тис. 595 людей, другу дозу — 27 тис. 938.

Додатковою дозою вакциновано 836 людей, бустерною дозою — 20 тис. 826 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 396 тис. 725 людей.







За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 169 тис. 897 осіб;
  • одужало — 3 млн 650 тис. 854 особи;
  • летальних випадків — 100 тис. 809.

Джерело: Ракурс


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