Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала пандемии

https://racurs.ua/n166551-koronavirus-v-ukraine-dostig-novogo-maksimuma-s-nachala-pandemii.html

Ракурс

Коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки 73 тыс. 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 тыс. 595 человек, вторую дозу — 27 тыс. 938.

Дополнительной дозой вакцинировано 836 человек, бустерной дозой — 20 тыс. 826 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 396 тыс. 725 человек.

За все время пандемии в Украине: