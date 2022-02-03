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Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала пандемии

Коронавирус в Украине достиг нового максимума с начала пандемии

3 фев 2022, 08:29
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Коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине. Инфографика: СНБО

Также за минувшие сутки 73 тыс. 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 тыс. 595 человек, вторую дозу — 27 тыс. 938.

Дополнительной дозой вакцинировано 836 человек, бустерной дозой — 20 тыс. 826 украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 396 тыс. 725 человек.







За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 4 млн 169 тыс. 897 человек;
  • выздоровело — 3 млн 650 тыс. 854 человека;
  • летальных исходов — 100 тыс. 809.

Источник: Ракурс


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