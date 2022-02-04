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США показали переброску войск в Европу. Фото: РИА Новости

США показали переброску войск в Европу (ФОТО, ВИДЕО)

4 фев 2022, 11:00
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Подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки 3 февраля отправились в Европу.

Американские десантники из 82-й воздушно-десантной дивизии поднялись на борт самолета, чтобы вылететь с военной базы «Форт-Брэгг в штате Северная Каролина. Ожидается, что в Германию прибудут 300 военных, а в Польшу отправятся около 1 тыс. 700 военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Вашингтоне ранее заявляли, что для защиты Восточной Европы от возможного распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины направят в Польшу и Румынию почти 3 тыс. дополнительных солдат.

США показали переброску войск в Европу. Фото: Haley Britzky у Twitter

США показали переброску войск в Европу. Фото: Haley Britzky у Twitter

Напомним, 3 февраля сообщалось, что первые военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster Военно-воздушных сил США приступили к переброске подразделений американской армии в Восточную Европу.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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