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Ракурс
Как не заразиться «Омикроном»

Как не заразиться «Омикроном» (ИНФОГРАФИКА)

4 фев 2022, 10:50
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В Украине в течение 3 февраля выявили более 43 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью — рекорд за все время пандемии COVID-19. Такие данные сегодня утром сообщили в Министерстве здравоохранения.

В сутки с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализировали 4 тыс. 328 пациентов. Умерли от осложнений болезни 174 человека. Больше всего новых случаев вчера зафиксировали в Одесской (4 тыс. 136), Львовской (3 тыс. 791) и Житомирской (3 тыс. 310) областях.

Чтобы не заразиться штаммом «Омикрон», необходимо вакцинироваться и получить бустерную дозу прививки против COVID-19. Кроме этого, следует соблюдать противоэпидемические правила: носить маски, избегать скопления людей, тщательно мыть руки, избегать физических контактов, соблюдать социальную дистанцию.

Кроме этого, в Минздраве рекомендуют отложить поход в заведения общепита до стабилизации ситуации (можно заказывать доставку или еду на вынос). Также лучше воздержаться от путешествий до стабилизации ситуации. Если же необходимость в поездках превышает риски — соблюдайте правила карантина.






Напомним, вчера в Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Его обнаружили у 30 человек. Накануне «Омикрон» подтвердили на Черниговщине. В конце января в Минздраве сообщали, что штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в 20 областях Украины.

Источник: Укринформ

Источник: Ракурс


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