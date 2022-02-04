Як не заразитися «Омікроном»

https://racurs.ua/ua/n166602-yak-ne-zarazytysya-omikronom-infografika.html

Ракурс

В Україні впродовж 3 лютого виявили понад 43 тис. нових випадків інфікування коронавірусною хворобою — рекорд за весь час пандемії COVID-19. Такі дані сьогодні зранку повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу з діагнозом або підозрою на COVID-19 госпіталізували 4 тис. 328 пацієнтів. Померли від ускладнень хвороби 174 людини. Найбільше нових випадків вчора зафіксували в Одеській (4 тис. 136), Львівській (3 тис. 791) та Житомирській (3 тис. 310) областях.

Щоб не заразитися штамом «Омікрон» необхідно вакцинуватися та отримати бустерну дозу щеплення проти COVID-19. Окрім цього, варто дотримуватися протиепідемічних правил: носити маски, уникати скупчення людей, ретельно мити руки, уникати фізичних контактів, дотримуватися соціальної дистанції.

Окрім цього, у МОЗ рекомендують відкласти похід у заклади громадського харчування до стабілізації ситуації (можна замовляти доставку або їжу навинос). Також краще утриматися від туристичних подорожей до стабілізації ситуації. Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики — виконуйте правила карантину.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині зафіксували перші у регіоні випадки зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Його виявили у 30 осіб. Напередодні «Омікрон» підтвердили на Чернігівщині. Наприкінці січня у МОЗ повідомляли, що штам коронавірусу «Омікрон» вже виявили у 20 областях України.

Джерело: Укрінформ