Новий рекорд ковіду – за добу в Україні понад 43 тис. хворих

https://racurs.ua/ua/n166594-novyy-rekord-kovidu-za-dobu-v-ukrayini-ponad-43-tys-hvoryh.html

Ракурс

Коронавірус в Україні оновив рекорд за добу — протягом 3 лютого офіційно 43 тис. 778 людей підхопили коронавірус, серед них 4 тис. 381 дитина та 873 медпрацівники.

У лікарні потрапили 4 тис. 328 українців, одужали 9 тис. 497 осіб, померли від ускладнень коронавірусу 174 хворих. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом доби 75 тис. 304 людини вакциновано проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 420 тис. 207 українців.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 4 млн 213 тис. 675 осіб;

одужало — 3 млн 660 тис. 351 особа;

летальних випадків — 100 тис. 983.

Нагадаємо, вчені з ПАР проаналізували дію на штам «Омікрон» T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Виявилося, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.