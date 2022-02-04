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Ракурс
Новий рекорд ковіду – за добу в Україні понад 43 тис. хворих

Новий рекорд ковіду — за добу в Україні понад 43 тис. хворих

4 лют 2022, 08:37
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Коронавірус в Україні оновив рекорд за добу — протягом 3 лютого офіційно 43 тис. 778 людей підхопили коронавірус, серед них 4 тис. 381 дитина та 873 медпрацівники.

У лікарні потрапили 4 тис. 328 українців, одужали 9 тис. 497 осіб, померли від ускладнень коронавірусу 174 хворих. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Статистика коронавірусу в Україні. Дані: РНБО

Також протягом доби 75 тис. 304 людини вакциновано проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 420 тис. 207 українців.






За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 4 млн 213 тис. 675 осіб;
  • одужало — 3 млн 660 тис. 351 особа;
  • летальних випадків — 100 тис. 983.

Нагадаємо, вчені з ПАР проаналізували дію на штам «Омікрон» T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Виявилося, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.

Джерело: Ракурс


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