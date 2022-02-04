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Ракурс
Новый рекорд ковида – за сутки в Украине более 43 тыс. больных

Новый рекорд ковида — за сутки в Украине более 43 тыс. больных

4 фев 2022, 08:37
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Коронавирус в Украине обновил рекорд за сутки — в течение 3 февраля официально 43 тыс. 778 человек подхватили коронавирус, среди них 4 тыс. 381 ребенок и 873 медработника.

В больницы попали 4 тыс. 328 украинцев, выздоровели 9 тыс. 497 человек, умерли от осложнений коронавируса 174 больных. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Статистика коронавируса в Украине. Данные: СНБО

Статистика коронавируса в Украине. Данные: СНБО

Также за сутки 75 тыс. 304 человека вакцинировано против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 420 тыс. 207 украинцев.






За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 4 млн 213 тыс. 675 человек;
  • выздоровело — 3 млн 660 тыс. 351 человек;
  • летальных исходов — 100 тыс. 983.

Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на штамм «Омикрон» T-клеточного иммунитета, приобретенного в результате болезни или вакцинации. Оказалось, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.

Источник: Ракурс


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