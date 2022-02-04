Новый рекорд ковида – за сутки в Украине более 43 тыс. больных

https://racurs.ua/n166594-novyy-rekord-kovida-za-sutki-v-ukraine-bolee-43-tys-bolnyh.html

Ракурс

Коронавирус в Украине обновил рекорд за сутки — в течение 3 февраля официально 43 тыс. 778 человек подхватили коронавирус, среди них 4 тыс. 381 ребенок и 873 медработника.

В больницы попали 4 тыс. 328 украинцев, выздоровели 9 тыс. 497 человек, умерли от осложнений коронавируса 174 больных. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за сутки 75 тыс. 304 человека вакцинировано против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 420 тыс. 207 украинцев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 4 млн 213 тыс. 675 человек;

выздоровело — 3 млн 660 тыс. 351 человек;

летальных исходов — 100 тыс. 983.

Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на штамм «Омикрон» T-клеточного иммунитета, приобретенного в результате болезни или вакцинации. Оказалось, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.