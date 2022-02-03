Т-клетки привитых или ранее переболевших распознают «Омикрон»

Речь идет о довольно загадочных Т-лимфоцитах, которые могут сыграть решающую роль в нашей борьбе с Covid-19. Это иммунные клетки, главная задача которых — выявлять и обезвреживать возбудителей, попавших в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности непрошеных гостей в организме, разрушая их таким образом.

Большое количество мутаций в S-белке позволяют штамму «Омикрон» избегать нейтрализующего действия антител. Однако остается неясным, как реагируют на этот штамм другие компоненты адаптивного иммунитета, такие как T-клетки. T-клеточный ответ ассоциирован с более легким протеканием болезни.

Исследователи из ЮАР вместе с коллегами из США оценили T-клеточный ответ у привитых одной или двумя дозами вакцины от Johnson & Johnson (20 человек в каждой группе) или двумя дозами от Pfizer/BioNTech (15 человек), и еще у 15 непривитых людей, легко или бессимптомно перенесших коронавирусную инфекцию. Более 85% привитых участников испытания демонстрировали T-клеточный иммунный ответ на S-белок предкового вируса.

В целом ответ Т-клеток на «Омикрон» оказался сниженным на 14−30%. Авторы показали, что T-клетки с одинаковой силой реагируют на штаммы «Бета», «Дельта» и «Омикрон», кроме группы, получившей две дозы Johnson & Johnson, в которой сильно снизилась активность против «Омикрона» по сравнению с «Бетой».

Также авторы сравнили иммунные ответы у ранее не болевших и не привитых пациентов, госпитализированных во время четвертой волны, в начале декабря (все эти пациенты, скорее всего, заразились штаммом «Омикрон»), и у тех, кто был заражен предковым штаммом в первую волну, «Бетой» во вторую волну и «Дельтой» в третью. Их T-клеточные ответы на белки S, N и M предкового варианта вируса был одного и того же порядка.

Схожие результаты получили итальянские ученые. Они показали, что специфичные к S-белку CD4+ T-клетки памяти, выработанные после вакцинации или болезни, реактивируются под действием «Омикрона».

Результаты исследований ученых ЮАР прокомментировала украинский инфекционист Ольга Голубовская. Она считает, что Т-клеточный ответ достаточно сильный и достаточно эффективный у большинства людей, вакцинированных и переболевших. На своей страничке в Фейсбук Голубовская подвела другие итоги новых исследований штамма:

Количество антител не всегда коррелирует с силой Т-клеточного ответа. Высокие титры даже нейтрализующих антител могут вас не защитить от заражения, но, в целом, заболевание протекает нетяжело. Наоборот, при сравнительно небольших титрах антител может быть достаточно эффективным T-клеточный ответ, защищающий нас с вами. От себя добавлю — раннее лечение противовирусными препаратами и моноклональными антителами (не всеми) спасает жизнь почти всегда даже у групп риска. Ранее — это первые пять дней, терапевтические ресурсы будут расширятся, препараты уже закуплены, появятся, надеюсь, новые. Все подробности узнавайте у своих врачей. Мы с ними очень плотно и часто общаемся. Поэтому — без паники. Все будет хорошо, — написала Голубовская.













Источник: Keeton R., et al. T cell responses to SARS-CoV-2 spike cross-recognize Omicron // Nature (2022), published January 31, 2022, DOI: 10.1038/s41586−022−04460−3