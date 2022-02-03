Абоненты «Киевстара» массово сообщают о сбое связи

https://racurs.ua/n166557-abonenty-kievstara-massovo-soobschaut-o-sboe-svyazi.html

Ракурс

Утром 3 февраля в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел сбой. Абоненты не могут совершать и принимать звонки, пополнить счет, наблюдаются проблемы с доступом на сайт.

При попытке совершить звонок абонент слышит сообщение, что на его счету недостаточно средств. Нет проверки состояния счета — не работает код для проверки *111#. Невозможно зайти в личный кабинет программы «Мой Киевстар». В то же время мобильный интернет работает.

О невозможности совершать звонки сообщают жители Днепра, Запорожья, Полтавы и других городов Украины. Однако у контрактных абонентов звонок проходит нормально и связь есть.

Пополнить баланс в «Приват24» тоже не получается — сообщается о сбое. Часть пользователей сообщает, что деньги им удалось отправить только из Monobank.

Также не работает официальный сайт «Киевстара».

Представители компании-оператора сообщают абонентам, что решают технические проблемы.

Действительно, сейчас наблюдаются сложности при совершении звонков. Спасибо за информацию, мы уже сообщили в технический отдел, наши специалисты работают над решением вопроса, приносим извинения за временные неудобства, — отмечено в ответе «Киевстару» на жалобы абонентов в Facebook.

В сервисном центре «Киевстар» в Житомире клиентам на входе предоставляли информацию о масштабной аварии и что неполадки должны быть устранены до конца текущих суток, сообщает «Житомир. Инфо».

Официально в компании Киевстар на момент выхода новости официально причину сбоя в системе не сообщают.