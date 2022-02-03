Абоненти «Київстару» масово повідомляють про збій зв'язку

https://racurs.ua/ua/n166557-abonenty-kyyivstaru-masovo-povidomlyaut-pro-zbiy-zv-yazku.html

Ракурс

Вранці 3 лютого у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався збій. Абоненти не можуть здійснювати та приймати дзвінки, поповнити рахунок, спостерігаються проблеми з доступом до сайту.

При спробі здійснити дзвінок абонент чує повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів. Відсутня можливість перевірити стан рахунку — не працює код для перевірки *111#. Неможливо зайти до особистого кабінету програми «Мій Київстар». Водночас мобільний інтернет при цьому працює.

Про неможливість здійснювати дзвінки повідомляють мешканці Дніпра, Запоріжжя, Полтави та інших міст України. Однак у контрактних абонентів дзвінок проходить нормально, і зв’язок є.

Поповнити баланс у Приват24 теж не виходить — повідомляється про збій. Частина користувачів повідомляє, що гроші їм вдалося відправити тільки з Monobank.

Також не працює офіційний сайт «Київстару».

Представники компанії-оператора повідомляють абонентам, що вирішують технічні проблеми.

Справді — зараз спостерігаються складнощі при здійсненні дзвінків. Дякую за інформацію, ми вже повідомили в технічний відділ, наші фахівці працюють над вирішенням питання, приносимо вибачення за тимчасові незручності, — вказано у відповіді «Київстару» на скарги абонентів у Facebook.

У сервісному центрі «Київстар» в Житомирі клієнтам на вході надавали інформацію про масштабну аварію і що неполадки мають усунути до кінця поточної доби, повідомляє «Житомир. Інфо».

Офіційно у компанії «Київстар» на момент виходу новини офіційно причину збою у системі не повідомляють.