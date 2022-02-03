Т-клітини вакцинованих або тих, хто перехворів, розпізнають "Омікрон"

https://racurs.ua/ua/n166558-t-klityny-vakcynovanyh-abo-tyh-hto-perehvoriv-rozpiznaut-omikron.html

Ракурс

Поки у світі лютує штам коронавірусу «Омікрон», вчені з ПАР проаналізували дію на нього T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Виявилося, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.

Йдеться про досить загадкові Т-лімфоцити, які можуть зіграти вирішальну роль у нашій боротьбі з Covid-19. Це імунні клітини, головне завдання яких — виявляти та знешкоджувати збудників, які потрапили в клітини або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин поєднуються з білками на поверхні непроханих гостей в організмі, руйнуючи їх таким чином.

Велика кількість мутацій в S-білку дозволяє штаму «Омікрон» уникати нейтралізуючої дії антитіл. Однак залишається незрозумілим, як реагують на цей штам інші компоненти адаптивного імунітету, такі як T-клітини. T-клітинна відповідь асоціюється з більш легким перебігом хвороби.

Дослідники з ПАР разом із колегами зі США оцінили T-клітинну відповідь у вакцинованих однією або двома дозами вакцини від Johnson & Johnson (20 осіб у кожній групі) або двома дозами від Pfizer/BioNTech (15 осіб), і ще у 15 нещеплених людей, які легко або безсимптомно перенесли коронавірусну інфекцію. Більше 85% щеплених учасників випробування демонстрували T-клітинну імунну відповідь на S-білок предкового вірусу.

Загалом відповідь Т-клітин на «Омікрон» виявилася зниженою на 14−30%. Автори показали, що T-клітини з однаковою силою реагують на штами «Бета», «Дельта» та «Омікрон», крім групи, що отримала дві дози Johnson & Johnson, у якій сильно знизилася активність проти «Омікрону» порівняно з «Бетою».

Також автори порівняли імунні відповіді у пацієнтів, які раніше не хворіли і не вакциновані госпіталізованих під час четвертої хвилі, на початку грудня (всі ці пацієнти, швидше за все, заразилися штамом «Омікрон»), і у тих, хто був заражений предковим штамом у першу хвилю, «Бетою» у другу хвилю та «Дельтою» у третю. Їх T-клітинні відповіді на білки S, N і M предкового варіанта вірусу були одного і того ж порядку.

Такі результати отримали раніше й італійські вчені. Вони показали, що специфічні до S-білка CD4+ T-клітини пам’яті, вироблені після вакцинації або хвороби, реактивуються під дією «Омікрону».

Результати досліджень вчених ПАР прокоментувала українська інфекціоністка Ольга Голубовська. Вона вважає, що Т-клітинна відповідь досить сильна і досить ефективна у більшості людей, вакцинованих і тих, хто перехворів. На своїй сторінці у Фейсбук Голубовська підбила інші підсумки нових досліджень штаму.

Кількість антитіл не завжди корелює із силою Т-клітинної відповіді. Високі титри навіть антитіл, що нейтралізують, можуть вас не захистити від зараження, але, в цілому, захворювання протікає неважко. Навпаки, при порівняно невеликих титрах антитіл може бути досить ефективною T-клітинна відповідь, яка захищає нас із вами. Від себе додам — раннє лікування противірусними препаратами та моноклональними антитілами (не всіма) рятує життя майже завжди навіть у груп ризику. Раніше — це перші п’ять днів, терапевтичні ресурси розширяться, препарати вже закуплені, з’являться, сподіваюся, нові. Усі подробиці дізнавайтеся у своїх лікарів. Ми з ними дуже щільно та часто спілкуємося. Тому — без паніки. Все буде гаразд, — написала Голубовська.

Джерело: Keeton R., et al. T cell responses to SARS-CoV-2 spike cross-recognize Omicron // Nature (2022), Published January 31, 2022, DOI: 10.1038/s41586−022−04460−3