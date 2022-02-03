Тимофеев день отмечают 4 февраля. Фото: clutch.net.ua

https://racurs.ua/n166593-timofeev-den-otmechaut-4-fevralya-istoriya-i-primety.html

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Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея, который был учеником апостола Павла, а также первого епископа Эфеса. В церковных преданиях рассказывается, что в 80 году он принял мученическую смерть от рук язычников. В 4 веке мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь (ныне Стамбул).

В народе 4 февраля называли Тимофеев день или Тимофей-полузимник. Также в честь этого святого во времена Киевской Руси придумали понятие тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофея начинались лютые метели.

Пасечники в этот день присматриваются к пчелам, чтобы удостовериться, что с ульем все в порядке. Также 4 февраля у наших предков считался неблагоприятным днем в плане ссор и скандалов, в народе говорили, что в этот день сильно обостряются нервы.

Народные приметы на 4 февраля:

Много снега на Тимофея — будет хороший урожай зерновых.

На стекле видны перпендикулярные снежные узоры — будут длительные морозы.

Солнце вышло — быть ранней весне.

В мире 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака, от этой болезни ежегодно умирают миллионы людей. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в мире существует более 100 видов рака.

4 февраля в истории:

1793 год — произошло второе разделение Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединены к Российской империи.

1906 год — департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

2004 год — начала работу социальная сеть Facebook, которую основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг.

2005 год — Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины.

Напомним, в апреле 2021 года Кабинет министров Украины согласовал указ президента Владимира Зеленского о введении Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот профессиональный праздник ежегодно будут отмечать 25 мая.