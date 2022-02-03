Тимофіїв день відзначають 4 лютого. Фото: clutch.net.ua

https://racurs.ua/ua/n166593-tymofiyiv-den-vidznachaut-4-lutogo-istoriya-ta-prykmety.html

Ракурс

Православна церква 4 лютого вшановує пам’ять святого Тимофія, який був учнем апостола Павла, а також першого єпископа Ефеса. У церковних переказах розповідається, що у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 ст. мощі святого Тимофія було перенесено до Константинополя (нині Стамбул).

У народі 4 лютого називали Тимофіїв день або Тимофій-напівзимник. Також на честь цього святого у часи Київській Русі вигадали поняття тимофіївські морози. Вважалося, що саме з Тимофія починалися люті хуртовини.

Пасічники цього дня придивляються до бджіл, щоб упевнитися, що з вуликом все гаразд. Також 4 лютого у наших предків вважався несприятливим днем в плані сварок і скандалів, в народі казали, що цього дня сильно загострюються нерви.

Народні прикмети на 4 лютого:

Багато снігу на Тимофія — буде хороший урожай зернових.

На склі видно перпендикулярні снігові візерунки — будуть тривалі морози.

Сонце вийшло — бути ранній весні.

У світі 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, від цієї хвороби щорічно вмирають мільйони людей. У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що у світі існує понад 100 видів раку.

4 лютого в історії:

1793 рік — відбувся другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.

1906 рік — департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

2004 рік — почала роботу соціальна мережа Facebook, яку заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

2005 рік — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Кабінет міністрів України погодив указ президента Володимира Зеленського про запровадження Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це професійне свято щороку відзначатимуть 25 травня.