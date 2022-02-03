Стовідсотковий спосіб заразитися «Омікроном» назвали вчені. Фото: УП

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Коронавірус у світі активно поширюється попри вакцинацію. Японські вчені вирахували безпечну дистанцію для розмов під час пандемії.

Ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску, передає Nikkei Asia.

Такий висновок вчені зробили після моделювання ситуацій за допомогою суперкомп’ютера. Дослідники запевняють, що інфікування практично неминуче, якщо 15 хвилин спілкуватися з хворою людиною, яка не надягла маску.

При цьому шанс заразитися близький до нуля, якщо носій вірусу буде в масці, а розмова вестиметься на відстані більше ніж 1 м.

Якщо носій вірусу не одягнув маску і знаходиться на такій же відстані, шанси заразитися зростають до 60%. Якщо ж заражений у масці, ризик знижується до 14% на малій дистанції й майже до 0% на великій.

Дослідники запевняють, що носіння масок та дотримання соціальної дистанції залишаються дієвими методами профілактики поширення штаму «Омікрон».

Нагадаємо, вчені з ПАР проаналізували дію на штам «Омікрон» T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Виявилося, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.

Джерело: Nikkei Asia