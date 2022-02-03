Ердоган у Києві повторив на біс "Слава Україні!" перед вартою ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n166568-erdogan-u-kyievi-znovu-pryvitav-vartu-zsu-vygukom-slava-ukrayini-video.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 3 лютого прилетів до Києва. Президент України Володимир Зеленський зустрів його у Києві перед Маріїнським палацом.

Лідери держав пройшлися разом перед почесною вартою, а Ердоган голосно сказав українським військовим «Слава Україні!». Ті відповіли — «Героям слава!».

Цікаво, що рівно рік тому, 3 лютого 2021 року, Ердоган також був у Києві з візитом і аналогічно вітався із почесною вартою Збройних сил України.

Сьогодні Зеленський та перша леді Олена Зеленська знову зустріли президента Туреччини з дружиною на території Маріїнського палацу в Києві. Зустріч лідерів двох держав стартувала в четвер о 13.00 із виконання гімну Туреччини та гімну України.

Із почесною вартою Ердоган привітався: «Слава Україні!». Згодом лідери двох держав вирушили на переговори.

Ердоган 3 лютого перебуває в Києві з офіційним візитом. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та Туреччина 3 лютого підпишуть 12 міждержавних угод, які виведуть на новий рівень співпрацю двох країн як в питаннях економіки, так і сфері високих технологій.

Рік тому президенти підписали в Києві угоду про фінансову допомогу Туреччини українській армії, відбулися переговори про ймовірне постачання каспійського газу до України, продаж Ан-178 Анкарі, визнання водійських посавідчень та інвестиції в Україну.