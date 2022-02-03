Эрдоган в Киеве снова встретил караул ВСУ словами "Слава Украине!"

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Ракурс

Президент Турции Реджеп Эрдоган 3 февраля прилетел в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский встретил его в Киеве перед Мариинским дворцом.

Лидеры государств прошлись вместе перед почетным караулом, а Эрдоган громко сказал украинским военным «Слава Украине!». Те ответили — «Героям слава!».

Интересно, что ровно год назад, 3 февраля 2021 года, Эрдоган был в Киеве с визитом и аналогично здоровался с почетным караулом Вооруженных сил Украины.

Сегодня Зеленский и первая леди Елена Зеленская снова встретили президента Турции с супругой на территории Мариинского дворца в Киеве. Встреча лидеров двух государств стартовала в четверг в 13.00 с исполнения гимна Турции и гимна Украины.

С почетной стражей Эрдоган поздоровался: «Слава Украине!». Затем лидеры двух государств отправились на переговоры.

Эрдоган 3 февраля находится в Киеве с официальным визитом. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Турция 3 февраля подпишут 12 межгосударственных соглашений, которые выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий.

Год назад президенты подписали в Киеве соглашение о финансовой помощи Турции украинской армии, состоялись переговоры о возможных поставках каспийского газа в Украину, продаже Ан-178 Анкаре, признании водительских свидетельств и инвестициях в Украину.