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Ракурс
Киев попросил Берлин разблокировать поставки оружия в другие страны

Киев попросил Берлин разблокировать поставки оружия в другие страны

3 фев 2022, 13:04
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Правительство просит Германию прекратить блокировать поставки оружия третьими странами. Об этом сообщил 3 февраля на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Мы просили у правительства Германии прекратить блокировать поставки оружия в другие страны. Например, была просьба правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР, — сказал он, добавив, что «Германия отказывает».

Берлин, по его словам, также блокирует поставки в Украину оружия по линии NSPA — специального агентства, позволяющего прозрачно покупать оружие.

Мы просим не блокировать возможность нам защищаться, — заявил Резников и добавил, что информация о поставках в Украину 5 тыс. военных касок пока существует на уровне заявлений, поскольку Киев не получил никакого письменного ответа.







В конце января Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия намерена поставить Украине 5 тыс. защитных военных касок. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тыс. касок.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что Германия не снабжает партнеров летальным оружием, речь может идти только о защитном военном оборудовании. В ближайшие дни состоится визит немецкого канцлера в Москву.

Источник: Ракурс


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