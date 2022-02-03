Наших детей убили – к Зеленскому пришли родители погибших срочников. Фото: Суспільне

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Ракурс

Протест под Офисом президента устроили родители, чьи дети погибли во время службы в армии. Акция называется «Митинг справедливости».

3 февраля несколько десятков человек вышли в центр Киева с портретами погибших и плакатами «Наших детей убили — кто будет отвечать?», «Верните честь непризнанным героям». Об этом сообщает «Суспільне».

Одна из участниц акции Наталья Нечипоренко рассказала, что год назад ее сын погиб во время прохождения срочной службы в Черкасской области. Женщина требует справедливого расследования дела.

Мой ребенок был изуродован. Все говорит о том, что это убийство, но дело не ведется. За это никто не понес наказание: не привлекли ни командира, ни начальника караула, никого. Некоторые отделались выговорами, хотя в той части за два года погибли два мальчика, — рассказала мать умершего парня.

По ее словам, военные заявили, что парень погиб из-за «умышленного самоповреждения из винтовки», хотя стоял с автоматом.

Я хочу честного расследования. Хочу как мать знать, что делается в той части, за что мой ребенок пострадал, — подчеркнула Нечипоренко.

Родственники погибших заявляют, что неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Теперь родители погибших солдат объединились в общественную организацию «Родини нескорених», чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров.

Участниками акции стали и родители военнослужащих, погибших в 2018—2019 годах в воинской части, где служил Артем Рябчук, который 26 января открыл стрельбу на заводе «Южмаш» и убил пять человек.

Наталія Нечипорук з Хмельницької області на акції «Мітинг Справедливості», на якій виступали родини військових, які загинули під час служби pic.twitter.com/J1OWWrBG5R — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ � (@suspilne_news) February 3, 2022

Источник:«Суспільне»