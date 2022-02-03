Наших дітей убили – до Зеленського прийшли батьки загиблих строковиків. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n166566-nashyh-ditey-ubyly-do-zelenskogo-pryyshly-batky-zagyblyh-strokovykiv-foto.html

Ракурс

Протест під Офісом президента влаштували батьки, чиї діти загинули під час служби в армії. Акція має назву «Мітинг справедливості».

3 лютого кілька десятків людей вийшли в центр Києва з портретами загиблих та плакатами «Наших дітей вбили — хто відповідатиме?», «Поверніть честь невизнаним героям». Про це повідомляє «Суспільне».

Одна з учасниць акції Наталія Нечипоренко розповіла, що рік тому її син загинув під час проходження строкової служби в Черкаській області. Жінка вимагає справедливого розслідування справи.

Моя дитина була понівечена. Все вказує на те, що це вбивство, але справа не ведеться. За це ніхто не поніс покарання: не притягнули ні командира, ні начальника караула, нікого. Дехто відбувся доганами, хоча в тій частині за два роки загинули два хлопчики, — розповіла мати померлого хлопця.

За її словами, військові заявили, що хлопець загинув через «навмисне самоушкодження з гвинтівки», хоча стояв з автоматом.

Я хочу чесного розслідування. Хочу як мати знати, що робиться в тій частині, за що моя дитина постраждала, — наголосила Нечипоренко.

Родичі загиблих заявляють, що неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. Тепер батьки загиблих солдатів об'єдналися у громадську організацію «Родини нескорених», щоб добитися справедливості та зупинити свавілля командирів.

Учасниками акції стали і батьки військовослужбовців, які загинули у 2018−2019 роках у військовій частині, де служив Артем Рябчук, який 26 січня відкрив стрілянину на заводі «Південмаш» та вбив п’ятьох людей.

Наталія Нечипорук з Хмельницької області на акції «Мітинг Справедливості», на якій виступали родини військових, які загинули під час служби pic.twitter.com/J1OWWrBG5R — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ � (@suspilne_news) February 3, 2022

Джерело: «Суспільне»