Карантин в Украине – Минздрав рассказал об эпидемической ситуации

https://racurs.ua/n166564-karantin-v-ukraine-minzdrav-rasskazal-ob-epidemicheskoy-situacii.html

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Карантин в Украине продолжается на фоне роста показателей заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 3 февраля только две области находятся в красной зоне.

Самые строгие ограничения действуют в Ивано-Франковской и Ровенской областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Тем временем в «желтой» зоне остаются Кировоградская и Полтавская области. Остальные регионы и Киев находятся в «оранжевой» зоне эпидопасности.

По состоянию на 2 февраля уровень заболеваемости в Украине составляет 973 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

В Киеве уровень заболеваемости составляет 810 на 100 тыс. человек. Уровень госпитализаций в регионах составляет 61 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Напомним, коронавирус в Украине установил новый рекорд по количеству заболевших. За минувшие сутки, 2 февраля, еще 39 тыс. 620 человек подхватили коронавирус, в том числе 4 тыс. 446 детей и 1 тыс. 35 медработников.

В больницы попали 4 тыс. 136 человек, 210 человек умерли от осложнений болезни, при этом выздоровели 9 тыс. 380 украинцев.