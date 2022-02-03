Карантин в Україні – МОЗ розповіло про епідемічну ситуацію

https://racurs.ua/ua/n166564-karantyn-v-ukrayini-moz-rozpovilo-pro-epidemichnu-sytuaciu.html

Ракурс

Карантин в Україні триває на тлі зростання показників захворюваності на коронавірусу. Станом на 3 лютого лише дві області перебувають у «червоній» зоні.

Найсуворіші обмеження діють в Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Тим часом у «жовтій» зоні залишаються Кіровоградська та Полтавська області. Решта регіонів та Київ перебувають у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки.

Станом на 2 лютого рівень захворюваності в Україні становить 973 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

У Києві рівень захворюваності складає 810 на 100 тис. осіб. Рівень госпіталізацій в регіонах станом складає 61 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, коронавірус в Україні встановив новий рекорд за кількістю хворих. За минулу добу, 2 лютого, ще 39 тис. 620 людей підхопили хворобу, серед них 4 тис. 446 дітей, 1 тис. 35 медпрацівників.

У лікарні потрапили 4 тис. 136 осіб, 210 людей померли від ускладнень хвороби, при цьому одужали 9 тис. 380 українців.