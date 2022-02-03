Україна попросила Німеччину розблокувати постачання зброї іншими країнами

https://racurs.ua/ua/n166567-kyyiv-poprosyv-berlin-rozblokuvaty-postachannya-zbroyi-inshymy-krayinamy.html

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Уряд України просить Німеччину припинити блокувати постачання зброї третіми країнами. Про це повідомив 3 лютого на брифінгу міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Ми просили в уряду Німеччини припинити блокувати постачання зброї іншими країнами. Наприклад, прохання уряду Естонії поставити в Україну зброю виробництва ще НДР, — сказав він, додавши, що «Німеччина відмовляє".

Берлін, за його словами, також блокує постачання в Україну зброї по лінії NSPA — спеціальної агенції, яка дозволяє прозоро купувати зброю.

Ми просимо не блокувати можливість нам захищатися, — заявив Резніков і додав, що інформація про постачання в Україну 5 тис. шоломів поки що існує лише на рівні заяв, оскільки Київ не отримав жодної письмової відповіді.













Наприкінці січня міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт повідомила, що Німеччина має намір поставити Україні 5 тис. захисних військових шоломів. При цьому, за інформацією газети Welt, Україна просила бронежилети та 100 тис. шоломів.

Канцлер ФРН Олаф Шольц неодноразово говорив, що Німеччина не постачає партнерам летальної зброї, може йтися лише про захисне військове обладнання. Найближчими днями відбудеться візит німецького канцлера до Москви.