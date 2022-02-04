План нападу на Україну – РФ підготувала відео з «трупами та плакальниками»

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Напад Росії на Україна ретельно готує влада країни-агресора. США поділилися інформацією про російські плани зі спецслужбами України та іншими європейськими країнами.

РФ готує пропагандистське відео, яке зображатиме графічні сцени інсценованого фальшивого вибуху. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена.

План розробили російські спецслужби, він перебуває на завершальній стадії підготовки. На відео будуть зображені «трупи», а актори гратимуть плакальників. Джерела зазначають, що поки незрозуміло, чи будуть жертви реальними чи сфальсифікованими.

Представник Пентагону заявив, що ролик може бути «дуже натуралістичним пропагандистським відео, в якому будуть трупи та актори, що гратимуть шокованих людей, а також кадри зруйнованих об'єктів».

Також Росія хоче показати українську техніку на відео так, нібито вона походить із країн Заходу. Окрім того, в ролику можуть бути зображені турецькі безпілотники.

Провокація готується таким чином, щоб показати напад українських військових та територію Росію або ж на «російськомовне населення».

Тим часом у Великій Британії підтверджують достовірність інформації про намір Росії створити привід для вторгнення в Україну. Влада країни заявила, що Британія та її союзники продовжать викривати хитрощі та пропаганду, а також називатимуть речі своїми іменами.

У середині січня Пентагон заявив, що Москва підготувала групу диверсантів для проведення озброєної провокації на сході України, щоб утворити таким чином привід для вторгнення. Посольство Росії у Вашингтоні назвало це «вкидом та інформаційним тиском».

Нагадаємо, у Кремлі працюють над створенням фейкового відео «нападу Збройних сил України» на територію Росії або на російськомовне населення Донбасу. Для запису ролика планують залучити акторів, які зображували б тіла «убитих» і «скорботних».

Джерело: Axios