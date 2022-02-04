План нападения на Украину – РФ подготовила видео с «трупами и плакальщиками»

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Нападение России на Украину тщательно готовят власти страны-агрессора. США поделились информацией о российских планах со спецслужбами Украины и другими европейскими странами.

РФ готовит пропагандистское видео, изображающее графические сцены инсценированного фальшивого взрыва. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники в администрации Байдена.

План был разработан российскими спецслужбами, он находится на завершающей стадии подготовки. На видео будут показаны «трупы», а актеры будут играть плакальщиков. Источники отмечают, что пока неясно, будут ли жертвы реальными или сфальсифицированными.

Представитель Пентагона заявил, что ролик может быть «очень натуралистическим пропагандистским видео, в котором будут трупы и актеры, играющие шокированных людей, а также кадры разрушенных объектов».

Также Россия хочет показать украинскую технику на видео так, будто она доставлена из стран Запада. Кроме того, в ролике могут быть изображены турецкие беспилотники.

Провокация готовится таким образом, чтобы показать нападение украинских военных и территорию Россию или же на «русскоязычное население».

Тем временем в Великобритании подтверждают достоверность информации о намерении России создать повод для вторжения в Украину. Власти страны заявили, что Британия и ее союзники продолжат разоблачать уловки и пропаганду, а также будут называть вещи своими именами.

В середине января Пентагон заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке Украины, чтобы создать таким образом повод для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это «вбросом и информационным давлением».

Напомним, в Кремле работают над созданием фейкового видео «нападения Вооруженных сил Украины» на территорию России или на русскоязычное население Донбасса. Для записи ролика планируют привлечь актеров, которые изображали бы тела «убитых» и «скорбных».

Источник:Axios