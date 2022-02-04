Олаф Шольц прибудет в Киев с официальным визитом. Фото: RT

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Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Украину перед своим визитом в Москву.

Глава немецкого правительства 14 февраля отбудет в Киев. А 15 февраля Шольц отправится в Россию. В Москве он встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по кризису вокруг Украины. Об этом сообщило ведомство прессы и информации правительства Германии, передает DW.

Встреча Шольца с Путиным уже запланирована. Немецкий канцлер заявлял, что из-за наращивания численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать «двойной сигнал». Москве уже дали понять, что она заплатит высокую цену в случае очередного нарушения территориальной целостности Украины. В то же время о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что необходимо использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации.

Напомним, в январе канцлер Германии Олаф Шольц недавно отклонил приглашение президента США Джо Байдена обсудить украинский вопрос. СМИ сообщали, что Шольц принял такое решение из-за поездки в Мадрид, многочисленных встреч и его желания присутствовать в Берлине из-за новой волны коронавируса.

Источник: DW