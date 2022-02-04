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Ракурс
Шкарлет, вон из МОНа - студенты Могилянки вышли на протест

Шкарлет, вон из МОНа — студенты Могилянки вышли на протест (ФОТО)

4 фев 2022, 10:15
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Акцию протеста у стен Кабинета министров Украины устроили 4 февраля студенты Киево-Могилянской академии из-за отказа Министерства образования и науки подписать контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом. В ответ участники акции требуют автономии украинских университетов и отставки министра образования Сергея Шкарлета, обвиняемого в плагиате научных работ и дружбе с пророссийским экс-главой Минобразования времен Януковича Дмитрием Табачником.

Несколько сотен студентов Киево-Могилянской академии держат в руках плакаты с надписями: «Шкарлет=Табачник», «Война с Могилянкой — приговор министерству», «Министр временный — Могилянка вечна», «Свободу выбора», «Шкарлет, вон из МОНа».

Организаторы акции отмечают, что отставка Шкарлета — это гарантия автономии заведений высшего образования.

Напомним, Минобразования вчера поздно вечером отменило приказ о повторных выборах президента Могилянки. Сам Шкарлетт заявил, что по итогам совещания под председательством премьера с участием спикера Верховной Рады, нардепов и сообщества НаУКМА достигнута договоренность об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента. Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности, в лице МОН, в указанную процедуру.

Была попытка срыва выборов, она не удалась. Мы юридически это доказали. У нас профессионально работала избирательная комиссия и известные юристы. Они сделали юридическую позицию, что выборы состоялись, протокол был подписан не только членами комиссии, но и конкурентами. Наша община заявила, что единогласно поддерживает результаты этих выборов, и мы не хотим, чтобы у нас их украли, — рассказал Квит.






Источник: Ракурс


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