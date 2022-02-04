Шкарлет, геть з МОНу - студенти Могилянки вийшли на протест

https://racurs.ua/ua/n166600-shkarlet-get-z-monu-studenty-mogylyanky-vyyshly-na-protest-foto.html

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Акцію протесту біля стін Кабінету міністрів України влаштували 4 лютого студенти Києво-Могилянської академії через відмову Міністерства освіти і науки підписати контракт з обраним президентом університету Сергієм Квітом. У відповідь учасники акції вимагають автономії українських університетів і відставки міністра освіти Сергія Шкарлета, якого звинувачують у плагіаті наукових робіт та дружбі з проросійським екс-главою МОН часів Януковича Дмитром Табачником.

Кілька сотень студентів Києво-Могилянської академії тримають у руках плакати з написами: «Шкарлет=Табачник», «Війна з Могилянкою — вирок міністерству», «Міністр тимчасовий — Могилянка вічна», «Свободу вибору», «Шкарлет, геть з МОНу».

Організатори акції наголошують, що відставка Шкарлета — це гарантія автономії закладів вищої освіти.

Нагадаємо, Міносвіти вчора пізно ввечері скасувало наказ про повторні вибори президента Могилянки. Сам Шкарлет заявив, що за підсумками наради під головуванням прем'єра за участю спікера Верховної Ради, нардепів та спільноти НаУКМА досягнуто домовленості щодо відкликання наказу МОН про оголошення повторних виборів президента. Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру.