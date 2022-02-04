Олаф Шольц прибуде до Києва з офіційним візитом. Фото: RT

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц завітає до України перед своїм візитом до Москви.

Глава німецького уряду 14 лютого відбуде до Києва. А 15 лютого Шольц вирушить до Росії. У Москві він зустрінеться для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо кризи навколо України. Про це повідомило відомство преси та інформації уряду Німеччини, передає DW.

Зустріч Шольца з Путіним вже запланована. Німецький канцлер заявляв, що через нарощування чисельності російських військ на кордоні з Україною необхідно надіслати «подвійний сигнал». Москві вже дали зрозуміти, що вона заплатить високу ціну в разі чергового порушення територіальної цілісності України. Водночас про переговори в Києві Шольц не повідомив.

Глава уряду ФРН наголосив, що необхідно використати всі канали зв’язку, щоб уникнути військової ескалації.

Нагадаємо, у січні канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно відхилив запрошення президента США Джо Байдена обговорити українське питання. ЗМІ повідомляли, що Шольц прийняв таке рішення через поїздку до Мадриду, численних зустрічей та його бажання бути присутнім у Берліні через нову хвилю коронавірусу.

Джерело: DW