Російський крейсер «Маршал Устинов». Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n166653-irlandski-vps-pokazaly-u-prycil-rosiyskyy-kreyser-foto-video.html

Ракурс

Російський крейсер «Маршал Устинов» потрапив під приціл ірландської військової авіації.

Військово-повітряні сили Ірландії показали корабель «Маршал Устинов» ВМС Росії під прицілом. Цьому передувало повідомлення телеканалу Міноборони РФ «Звезда» про маневри флоту країни-агресора у північно-східній частині Атлантичного океану. Про це написав засновник проекту InformNapalm Роман Бурко у Facebook.

Пропагандисти з каналу «Звезда» 4 лютого опублікували репортаж свого кореспондента з борту «Маршала Устинова» про так звані навчання російських ВМС Росії в Атлантичному океані. Легенда «навчань» передбачала, що «ворожі» літаки атакували крейсер одразу з обох боків.

Бурко зазначив, що за кілка годин після заяви російських пропагандистів на сторінці Ірландського авіаційного корпусу в Twitter поширили відео без коментарів, на якому тримають на прицілі «Маршала Устинова».

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Нагадаємо, загони бойових кораблів Чорноморського флоту РФ після навчання в акваторії Чорного моря повернулися до пунктів постійного базування в Новоросійську, а також до окупованого Криму.