Електрокар Porsche перетнув територію США за рекордний час

Електричний седан Porsche Taycan. Фото: drom.ru

https://racurs.ua/ua/n166652-elektrokar-porsche-peretnuv-terytoriu-ssha-za-rekordnyy-chas.html

Ракурс

Електричний седан Porsche Taycan побив рекорд швидкості зарядки в ході пробігу від східного узбережжя США до західного.

Німецький електрокар витратив на зарядку менше двох з половиною годин. Таке досягнення вже занесли до Книги рекордів Гіннеса. Таким чином «Порш» побив рекорд корейського електромобіля Kia EV6, який на аналогічному маршруті простояв на зарядних станціях сім годин, десять хвилин і одну секунду. Про це повідомляє видання Newsroom.

Зазначається, що «Тайкан» подолав 4 тис. 562 км від будівлі мерії Нью-Йорка в однойменному штаті на східному узбережжі до мерії Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія на західному узбережжі. Рекордний час становить дві години, 26 хвилин і 48 секунд. Керував автомобілем водій Уейн Гердес, який вже брав участь заїздах на економічність для Книги рекордів Гіннесса.

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Рекорд був встановлений звичайним Porsche Taycan з опцією Performance Battery Plus. Батарея машини була збільшена до ємності 93,4 кВт-год. Кожна пройдена миля знімалася на відео та відстежувалася по GPS. Результати затверджувала спеціальна суддівська колегія.

Нагадаємо, відомий італійський бренд суперкарів Lamborghini у 2022 році представить свої останні новинки з бензиновим двигуном. На 2023 рік запланована прем'єра нового серійного суперкару з гібридною силовою установкою, а після 2025 року має з’явитися перший електромобіль цього бренду.