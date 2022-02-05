Про стабілізацію валютного ринку заявили в Нацбанку

Про стабілізацію валютного ринку заявили в НБУ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n166651-pro-stabilizaciu-valutnogo-rynku-zayavyly-v-nacbanku.html

Ракурс

Ситуація на валютному ринку України стабілізувалася у порівнянні з кінцем січня.

Підвищений попит на валюту, який спостерігався у минулі періоди через психологічний фактор, заспокоївся. Також свою роль зіграло то, що зросла пропозиція валюти. За останній тиждень гривня на міжбанківському валютному ринку зміцнилася до 28,11 грн за 1 дол. з 28,68 грн за 1 дол. на закритті міжбанку. Про це заявила прес-служба Нацбанку у Facebook.

Зазначається, що фінансовий регулятор виходив на валютний ринок для згладжування надмірних коливань. Але НБУ не продавав валюту, як було у січні, а купував.

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Всього за тиждень Національний банк України купив на валютному ринку 333,7 млн. дол. Цього ж тижня вперше з початку року населення продавало валюти більше, ніж купувало.

Нагадаємо, в Нацбанку заявляли, що 3 лютого курс української валюти щодо долара впав на 7 копійок. Стосовно євро гривня подешевшала на 25 копійок.