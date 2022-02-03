Долар та євро знову подорожчали - курс валют в обмінниках змінився

Гривня знову подешевшала — 3 лютого, згідно з офіційною інформацією Національного банку України, курс української валюти щодо долара впав на 7 копійок. Стосовно євро гривня подешевшала на 25 копійок.

При цьому середа, 2 лютого, на валютному ринку для нацвалюти пройшла успішно. Гривня змогла відвоювати частину втрачених позицій. Пропозиція майже весь день перевищувала попит і навіть погашення Мінфіном України ОВДП та відсотків за облігаціями на великі суми не змогли негативно вплинути на валютний ринок.

До 15.00 долар просів до 28,33/28,35 грн, до 16.00 — до 28,29/28,31 грн, а на зовсім вже порожньому ринку в останню годину сесії спекулянти придавили курс до рівнів 28,285/28,305.

Нацбанк не виходив на ринок, а офіційний курс на 3 лютого 2022 року встановлено на рівні 28,3876 грн за дол.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,95 — 28,14 грн. Євро купують по 33,48 грн, продають по 33,89 грн.

На «чорному» ринку долар торгується по 28,04 — 28,09 грн, євро — 33,68 — 33,80 грн.

У січні українці відновили купівлю валюти. При цьому офіційний курс долара зріс за місяць на 5,5% — до 28,78 грн, курс євро — на 3,6% до 32,02 грн.