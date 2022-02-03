Доллар и евро снова подорожали — курс валют в обменниках изменился

https://racurs.ua/n166555-dollar-i-evro-snova-podorojali-kurs-valut-v-obmennikah-izmenilsya.html

Ракурс

Гривна снова подешевела — 3 февраля, согласно официальной информации Национального банка Украины, курс украинской валюты по отношению к доллару упал на 7 копеек. По отношению к евро гривна подешевела сразу на 25 копеек.

При этом среда на валютном рынке для нацвалюты прошла успешно. Гривна смогла отвоевать часть утраченных позиций. Предложение почти весь день превышало спрос и даже погашение Минфином Украины ОВГЗ и процентов по облигациям на крупные суммы не смогли негативно отразиться на валютном рынке.

К 15.00 доллар просел до 28,33/28,35 грн, к 16.00 — до 28,29/28,31 грн, а на совсем уж пустом рынке в последний час сессии спекулянты придавили курс к уровням 28,285/28,305.

Нацбанк не выходил на рынок, а официальный курс на 3 февраля 2022 года установлен на уровне 28,3876 грн за дол.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,95−28,14 грн. Евро покупают по 33,48 грн., продают по 33,89 грн.

На «черном» рынке доллар торгуется по 28,04 — 28,09 грн, евро — 33,68 — 33,80 грн.

В январе украинцы возобновили покупку валюты. При этом официальный курс доллара вырос за месяц на 5,5% - до 28,78 грн, курс евро — на 3,6% до 32,02 грн.