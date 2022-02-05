План російського вторгнення в Україну показало видання Bild. Фото: sud.ua

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План російського вторгнення в Україну опублікували німецькі журналісти.

Задум Кремля передбачає блокаду великих міст та активізацію розміщених в них агентурних осередків. Росіяни хочуть створити маріонетковий уряд, а українських активістів відправити в концентраційні табори. Загалом план окупації України передбачає три етапи. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на дані західних спецслужб.

Етап 1 — здача міст

Зазначається, що війська країни-агресора мають взяти в блокаду великі міста після знищення українських сил безпеки. У ці міста потім планується перекидання російських агентів та активізація вже раніше завезених осередків, які лояльні до президента РФ Володимира Путіна. Російські спецслужби повинні будуть «захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати охочих співпрацювати та встановити нове керівництво в захоплених містах». Таку практику у великих українських містах Кремль використовуватиме у всіх містах, поки вони «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.

Етап 2 — скликання «Народної ради»

План передбачає, що після капітуляції українських міст, путінський режим планує створити фіктивний парламент, так звану «Народну раду». Ця маріонеткова влада повинна оголосити недійсною Верховну Раду. Потім має виникнути «резервний уряд», який буде керувати країною в повній залежності від Росії.

Етап 3 — терор і табори для українців

А для заломлення опору мільйонів українців окупаційна влада оголосить надзвичайний стан та реалізує план Росії зі створення концентраційних таборів. Зазначається, що російські спецслужби вже складають списки тих, хто буде ув’язнений в табори. Решту населення будуть гнобити і тероризувати. Після ліквідації опору маріонетковий уряд проведе псевдореферендум щодо приєднання України до Росії.

Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади, — зазначають західні спецслужби.

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Згідно з даними Bild, «російська Федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні». Російський президент Володимир Путін поставив перед ним завдання «вербувати українських політиків та усувати супротивників Кремля». За даними спецслужб, атака може початися вже в лютому 2022 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що широкомасштабне вторгнення Росії досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу. Він зазначив, що шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже не погані.