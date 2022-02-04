Чому війна РФ з Україною досі не почалася, пояснив Кулеба

https://racurs.ua/ua/n166625-chomu-viyna-rf-z-ukrayinou-dosi-ne-pochalasya-poyasnyv-kuleba.html

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Чому війна РФ з Україною досі не почалася, пояснив очільник Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеба. З його слів, шанси знайти дипломатичне рішення для деескалації дуже не погані. Він також зауважив, що широкомасштабне вторгнення Росії досі не розпочалося, тому що дипломати роблять свою роботу.

Дайте дипломатам робити свою роботу. Нам обіцяли війну в грудні, нам обіцяли війну всередині січня, потім нам обіцяли війну наприкінці січня. І весь цей час слава Богу війни немає. Це не відбулося просто так, це відбулося, тому що дипломати роблять свою роботу, починаючи з президента, який керує зовнішньою політикою, завершуючи простим дипломатом в посольстві, який пише тези і готує матеріали, — зазначив міністр закордонних справ в прямому ефірі ток-шоу «Право на владу».

Окрім цього, Кулеба порадив НАТО поламати «гру на підняття ставок», яку веде Росія. Він переконаний, що країни НАТО повинні не лише дипломатично захищатися від претензій Росії, але й «контратакувати».