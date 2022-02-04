Почему война РФ с Украиной до сих пор не началась, объяснил Кулеба

https://racurs.ua/n166625-pochemu-voyna-rf-s-ukrainoy-do-sih-por-ne-nachalas-obyasnil-kuleba.html

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Почему война РФ с Украиной еще не началась, объяснил глава Министерства иностранных дел Дмитрия Кулеба. По его словам, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень хороши. Он также отметил, что широкомасштабное вторжение России еще не началось, потому что дипломаты делают свою работу.

Дайте дипломатам делать свою работу. Нам обещали войну в декабре, нам обещали войну в середине января, потом нам обещали войну в конце января. И все это время слава Богу войны нет. Это не произошло просто так, это произошло, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента, руководящего внешней политикой, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы и готовит материалы, — отметил министр иностранных дел в прямом эфире ток-шоу «Право на власть».

Кроме того, Кулеба посоветовал НАТО поломать «игру на повышение ставок», которую ведет Россия. Он убежден, что страны НАТО должны не только дипломатично защищаться от претензий России, но и «контрактовать».