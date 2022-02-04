РФ проиграет этот раунд - МИД о действиях Кремля

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Россия проигрывает дипломатический раунд в международных переговорах, цель которых — сдержать РФ от вторжения в Украину. Такую оценку действиям Кремля дал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На встречу в нормандском формате украинские переговорщики поедут с неизменной позицией: сначала выполнение условий безопасности минских соглашений, а только тогда речь может идти об их политической части. И никаких прямых переговоров с ОРДЛО, — заявил министр в эфире программы «Право на власть».

По его мнению, в многосторонних дипломатических переговорах Москва не достигла ни одной из своих целей.

Вместе с тем Кулеба отметил, что у США и Европейского Союза пока нет политической воли ввести предупредительные санкции против России, которые будут действовать на опережение возможной агрессии Кремля. Однако, по его словам, РФ уже заработала на новый пакет санкций от Запада.