Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине. Фото: olympics.com

https://racurs.ua/n166610-zimnie-olimpiyskie-igry-startuut-v-pekine-translyaciya.html

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Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине в пятницу, 4 февраля. Соревнования в Китае продлятся до 20 февраля.

Торжественная церемония открытия на национальном стадионе «Птичье гнездо» начнется в 14.00 по киевскому времени. Во время церемонии открытия состоится парад стран-участниц, во время которого выбранные атлеты выносят флаги. Флаг Украины будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Это впервые на зимней Олимпиаде знаменосцами будут сразу два спортсмена: мужчина и женщины.

Олимпийскую сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек. В Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Прямую трансляцию открытия Олимпиады проводят «Общественное» по этой ссылке и телеканал «UA.Первый» по этой ссылке.

Напомним, украинских спортсменов перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине проинструктировали, как вести себя, чтобы избежать резонансных ситуаций и провокаций.