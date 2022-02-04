Зимові Олімпійські ігри стартують у Пекіні. Фото: olympics.com

https://racurs.ua/ua/n166610-zymovi-olimpiyski-igry-startuut-u-pekini-translyaciya.html

Ракурс

Зимові Олімпійські ігри стартували в Пекіні у п’ятницю, 4 лютого. Змагання в Китаї триватимуть до 20 лютого.

Урочиста церемонія відкриття на національному стадіоні «Пташине гніздо» розпочнеться о 14.00 за київським часом. Під час церемонії відкриття відбудеться парад країн-учасниць, під час якого обрані атлети виносять прапори. Прапор України нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Це уперше на зимовій Олімпіаді прапороносцями будуть одразу два спортсмени: чоловік та жінки.

Олімпійську збірну України представлятимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах із трампліна, фігурне катання, фристайл і шорт-трек. У Пекіні розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Пряму трансляцію відкриття Олімпіади проводять «Суспільне» за цим посиланням та телеканал «UA.Перший» за цим посиланням.

Нагадаємо, українських спортсменів перед початком зимових Олімпійських ігор у Пекіні проінструктували, як поводитися, щоб уникнути резонансних ситуацій та провокацій.