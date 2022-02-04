Нацгвардієць Артемій Рябчук. Фото: liga.net

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Нацгвардієць Артемій Рябчук, який підозрюється у масовому убивстві, відмовився від всіх своїх попередніх свідчень.

Військовослужбовець Національної гвардії у присутності захисту написав заяву про відмову від всіх своїх попередніх свідчень у зв’язку з тим, що у нього не було на той момент якісного захисту. Про це заявила його адвокат Таміла Ульянова у коментарі «Укрінформу».

Деталі справи адвокат пообіцяла повідомити під час прес-конференції за участю правозахисників, яка запланована на 12 лютого.

Нагадаємо, 27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Національної гвардії Артемій Рябчук застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Підозрюваний з автоматом та сотнями набоїв утік з місця злочину, а вранці його затримали в місці Підгородне. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п’яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них у вкрай тяжкому стані. У Міністерстві внутрішніх справ створили спеціальну слідчу комісію, яка має встановити причини цієї трагедії.

Джерело: «Укрінформ»